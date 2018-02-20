بتهمة إهانة "مرزوق الغانم".. سجن أميرين من الأسرة الحاكمة في الكويت

رام الله - دنيا الوطن

أصدر القضاء الكويتي حكمًا بسجن أميرين من الأسرة الحاكمة لخمسة أعوام، بعد إدانتهما بتهمة إهانة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



ووفقاً لوكالة (أسوشيتد برس) فإن الأميرين اللذين أدينا، اليوم، ضمن ستة متهمين هما العذبي الصباح، ابن شقيق أمير الكويت والرئيس السابق لمكتب الأمن القومي الكويتي، والشيخ خليفة الصباح الناشر في جريدة (الوطن) الكويتية.



من جانبه، أكد المحامي سعود الحمدان، الممثل عن رئيس مجلس النواب مرزوق الغانم، أن الأميرين حكم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 5000 دينار كويتي، أي ما يعادل 16.700 دولار.



وتشمل قضية المتهمين، إهانة رئيس مجلس الأمة، وإرسال رسائل على تطبيق (واتس آب)، ونشر فيديوهات مفبركة لقضاة كويتيين يتقاضون رشاوى.