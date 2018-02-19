مجلس الشباب المصري ينهي البرنامج الوطني بأسوان

رام الله - دنيا الوطن
أنهى مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح البرنامج الوطني لمتابعة الأنتخابات الرئاسية لعام 2018 في محافظة أسوان.

حيث تم تدريب أكثر من 250 شخص من أبناء محافظة أسوان على محاور البرنامج وهي لمحة تاريخية عن الانتخابات، تعريف النظام الانتخابي ومبادئ الديمقراطية في العملية الانتخابية، كيفية اجراء عملية التصويت وعملية فرد وحصر الأصوات،وسائل الرقابة والمتابعة في العملية الانتخابية، معايير وضوابط الشفافية،
المعايير الخاصة بالإدارة الانتخابية وموظفي الانتخابات والمراقبين عليها، الإطار القانوني والمؤسسي لنزاهة الانتخابات، الرقابة والمتابعة الدولية للعملية الانتخابية، بالإضافة لنموذج محاكاة ليوم التصويب.

قام بالتدريب محمود إبراهيم الخبير في الشأن السياسي العام حيث قال إن التدريب على البرنامج الوطني لمتابعة الأنتخابات به إفادة كبيرة للشباب لمعرفة طريقة سير العملية الانتخابية وحقوقهم وواجباتهم أثناء الانتخابات وهذا بشكل مجاني بالكامل لإفادة أكبر عدد من الناس.

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