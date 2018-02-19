غنيم يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر المانحين الدولي

غنيم يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر المانحين الدولي
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع مسؤول حسن الجوار في المفوضية الأوروبية مايكل كولر، مستجدات انعقاد مؤتمر المانحين الدولي المنوي عقده في 20 آذار المقبل في بروكسل، لاستكمال الدعم المالي اللازم للبدء في تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في غزة.

وأشاد غنيم خلال لقائه، مساء اليوم الاثنين، بالضيف الأوروبي، بدور وشراكة المفوضية الأوروبية في دعم قطاع المياه في فلسطين، وفي تحقيق مشروع المحطة المركزية منذ البدايات في الحديث عن المشروع الحلم، وحتى الآن، حيث اقترب المشروع من أن يصبح حقيقة على أرض الواقع لينقذ أكثر من 2 مليون مواطن يعيشون غي غزة. 

‎من جانبه، أكد كولر أهمية هذا المؤتمر ودعم الاتحاد الأوروبي له في التحضيرات الجارية، وحرص الاتحاد أيضا لدعم المشروع الهام والذي يعتبر أساسياً لإنقاذ غزة. 

كما بحث الطرفان التطورات الحاصلة لمجموعة من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، التي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه في تحسين وتطوير خدمة المياه

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