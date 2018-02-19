أول تعليق رسمي من مصر حول صفقة غاز مع إسرائيل

أول تعليق رسمي من مصر حول صفقة غاز مع إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدى عبد العزيز، التعليق على صفقة بين شركة مصرية خاصة وإسرائيل لاستيراد الغاز من تل أبيب.

وصرح المسؤول المصري وفقا لبيان تناقلته الصحف المصرية، أنه وفقا لما نشر في المواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأضاف "عبد العزيز": "بخلاف تأكيد وزارة البترول بأنه سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك فى ضوء أولاً أن مصر تمضي قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقى بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف".

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