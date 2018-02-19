نوهت إدارة معبر رفح، إلى أنه بخصوص المواطنين العالقين بمطار القاهرة، سيتأخر وصولهم؛ بسبب ظروف الطريق الصعبة، وجاري التنسيق لتسهيل وصولهم يوم غد الثلاثاء.
تنويه مهم من إدارة معبر رفح بخصوص العالقين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نوهت إدارة معبر رفح، إلى أنه بخصوص المواطنين العالقين بمطار القاهرة، سيتأخر وصولهم؛ بسبب ظروف الطريق الصعبة، وجاري التنسيق لتسهيل وصولهم يوم غد الثلاثاء.
نوهت إدارة معبر رفح، إلى أنه بخصوص المواطنين العالقين بمطار القاهرة، سيتأخر وصولهم؛ بسبب ظروف الطريق الصعبة، وجاري التنسيق لتسهيل وصولهم يوم غد الثلاثاء.