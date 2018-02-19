تنويه مهم من إدارة معبر رفح بخصوص العالقين









رام الله - دنيا الوطننوهت إدارة معبر رفح، إلى أنه بخصوص المواطنين العالقين بمطار القاهرة، سيتأخر وصولهم؛ بسبب ظروف الطريق الصعبة، وجاري التنسيق لتسهيل وصولهم يوم غد الثلاثاء.