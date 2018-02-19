موقع عبري يكشف حالة أحد الجنود المصابين بانفجار العبوة الناسفة

موقع عبري يكشف حالة أحد الجنود المصابين بانفجار العبوة الناسفة
جنود الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (موقع مفزاك) العبري، مساء اليوم الاثنين، عن حالة أحد الجنود، الذين أصيبوا السبت الماضي، بانفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة.

وقال الموقع: "لا تزال حالة أحد الجنود الجرحى، في انفجار العبوة الناسفة على حدود قطاع غزة (خطيرة)، حيث لا يزال يقبع هذا الجندي تحت التخدير، وفي قسم العناية المكثفة".

وكان أربعة جنود إسرائيليين من لواء (غولاني) التابع للجيش الإسرائيلي، قد أصيبوا يوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة، حيث وصفت المصادر الطبية الإٍسرائيلية، حالة اثنين من الجنود بالحرجة، وإصابتين بالمتوسطة.

أخبار ذات صلة

غنيم يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر المانحين الدولي

غنيم يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر المانحين الدولي

مفتي مصر يستنكر اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

مفتي مصر يستنكر اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

التربية و&#34;الجمعية الألمانية لتعليم الكبار&#34; توقعان مذكرة تفاهم

التربية و"الجمعية الألمانية لتعليم الكبار" توقعان مذكرة تفاهم

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برطعة

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برطعة

إصابة طفل برصاص الاحتلال في الجانية غرب رام الله

إصابة طفل برصاص الاحتلال في الجانية غرب رام الله

العليا الإسرائيلية تقرر مناقشة الالتماس ضد الإفراج عن جثامين الشهداء

العليا الإسرائيلية تقرر مناقشة الالتماس ضد الإفراج عن جثامين الشهداء

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

غنيم يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر المانحين الدولي

غنيم يبحث مع مسؤول في الاتحاد الأوروبي تحضيرات مؤتمر المانحين الدولي

مفتي مصر يستنكر اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

مفتي مصر يستنكر اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

التربية و&#34;الجمعية الألمانية لتعليم الكبار&#34; توقعان مذكرة تفاهم

التربية و"الجمعية الألمانية لتعليم الكبار" توقعان مذكرة تفاهم

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برطعة

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برطعة

عربي

مجلس الشباب المصري ينهي البرنامج الوطني بأسوان

مجلس الشباب المصري ينهي البرنامج الوطني بأسوان

بـ (15) مليار دولار.. مصر وإسرائيل توقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي

بـ (15) مليار دولار.. مصر وإسرائيل توقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي

دي ميستورا: جنيف الطريق الوحيد لصياغة الدستور السوري الجديد

دي ميستورا: جنيف الطريق الوحيد لصياغة الدستور السوري الجديد

العراق ترسل تعزيزات كبيرة إلى قضاء الحويجة لملاحقة تنظيم الدولة

العراق ترسل تعزيزات كبيرة إلى قضاء الحويجة لملاحقة تنظيم الدولة

منوعات

فيديو: محمد رمضان &#34;يموء&#34; كالقط في إعلان للاتصالات.. والجمهور يسخر

فيديو: محمد رمضان "يموء" كالقط في إعلان للاتصالات.. والجمهور يسخر

&#34;ميريام فارس&#34; تنشر فيديو جديد لطفلها.. شاهد التشابه

"ميريام فارس" تنشر فيديو جديد لطفلها.. شاهد التشابه

صور حديثة تكشف.. شرين عبد الوهاب تلجأ &#34;للنفخ&#34;

صور حديثة تكشف.. شرين عبد الوهاب تلجأ "للنفخ"

صور: الدوقة &#34;كايت ميدلتون&#34; تكسر قوانين اللون الأسود بحفل رسمي

صور: الدوقة "كايت ميدلتون" تكسر قوانين اللون الأسود بحفل رسمي