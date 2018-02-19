موقع عبري يكشف حالة أحد الجنود المصابين بانفجار العبوة الناسفة

رام الله - دنيا الوطن

كشف موقع (موقع مفزاك) العبري، مساء اليوم الاثنين، عن حالة أحد الجنود، الذين أصيبوا السبت الماضي، بانفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة.



وقال الموقع: "لا تزال حالة أحد الجنود الجرحى، في انفجار العبوة الناسفة على حدود قطاع غزة (خطيرة)، حيث لا يزال يقبع هذا الجندي تحت التخدير، وفي قسم العناية المكثفة".



وكان أربعة جنود إسرائيليين من لواء (غولاني) التابع للجيش الإسرائيلي، قد أصيبوا يوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة، حيث وصفت المصادر الطبية الإٍسرائيلية، حالة اثنين من الجنود بالحرجة، وإصابتين بالمتوسطة.