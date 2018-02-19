شركات النظافة: ما حدث مع السفير العمادي عمل فردي نعتذر عنه

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت شركات النظافة في مستشفيات قطاع غزة، ما أسمته "التصرفات التي قام بها عمال النظافة، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للسفير محمد العمادي في مستشفى الشفاء بغزة".



وأكدت الشركات، في بيان لها نشرته وكالة (الرأي) المحلية، أن ما حصل عمل فردي وغير مسؤول وغير لائق بحق السفير العمادي، متقدمة باعتذار رسمي بالنيابة عن عمال النظافة.



إلى ذلك، ثمنت الشركات دور قطر تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه القضية الفلسطينية، وخاطبت الشركات السفير محمد العمادي، قائلة: "أنت من رسمت البسمة على شفاه المحتاجين، وقطر ساهمت بالعديد من المشاريع الإنسانية التي غيرت في حياة الكثير من الفلسطينيين، فلا ننسى ما تقدمه قطر وما يقدمه الأمير تميم حفظه الله، وما يقدمه السفير شخصياً لأبناء شعبنا"، وفق تعبيرها.



وأضافت الشركات: "ما حصل اليوم من تصرف بعض عمال النظافة، ما هو إلا نتيجة من خيبة الأمل التي أصابتهم بعد انتهاء المؤتمر من عدم حل قضيتهم، التي شارفت على الخمسة شهور بدون رواتب، علماً أنهم كانوا على أمل كبير، حيث كانت هناك العديد من الروايات التي تحمل لهم بشرى لحل قضيتهم إلا أنهم تفاجؤوا بعدم حل قضيتهم، وأن عقودهم مع السلطة الفلسطينية ولا يوجد لهم حل، فكانت لهم مثل الصاعقة بألا تُحل قضيتهم على يد السفير محمد العمادي".



وختمت الشركات بيانها قائلة: "إن قطر الوحيدة التي تقف بجانب الشعب الفلسطيني بمثل هذه القضايا، وفي الختام نحن نثق بأن السفير يحمل القلب الكبير، وقلب المتسامح، وهذا ما عهدناه عن قطر الخير وعن السفير".