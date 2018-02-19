السفير دبور وممثل حماس في لبنان يدعوان لتعزيز الوحدة الوطنية

رام الله - دنيا الوطن

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الاثنين، ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، بحضور مسؤول العلاقات السياسية للحركة زياد حسن.



وجرى خلال اللقاء عرض لآخر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا، وما تتعرض له قضيتنا من محاولات تهدف إلى تقويض مشروعنا الوطني، والتأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الإسرائيلي، وتداعيات قرار ترامب المشؤوم وانعكاساته على قضيتنا وشعبنا، وحشد الجهود من أجل مواجهة هذه المخاطر والتحديات بوحدة الموقف.



وتم البحث في أوضاع أبناء شعبنا في لبنان، وتوحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة مشروع تقليص خدمات (أونروا) بعد القرار الأمريكي بتخفيض المساعدات للوكالة.