مستوردو المركبات بغزة يطالبون الحكومة بعدم رفع رسوم جمارك السيارات

مستوردو المركبات بغزة يطالبون الحكومة بعدم رفع رسوم جمارك السيارات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت جمعية مستوردي المركبات في غزة، وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، بالتراجع عن ما أسموه "رفع القيم الجمركية لبعض السيارات"، بسبب الأوضاع في قطاع غزة.

وأعرب إسماعيل النخالة رئيس الجمعية، عن استهجانه من رفع القيم الجمركية لبعض السيارات، خاصة تلك التي يتم استيرادها بشكل كبير، لا سيما بأن عملية رفع قيم الجمارك، جاء في وقت تعاني الأراضي الفلسطينية من وضع اقتصادي صعب، وخاصة قطاع غزة.

واعتبر النخالة، أن الإجراءات التي تقوم بها دائرة جمارك السيارات، ووزارة النقل والمواصلات بخصوص مستوردي المركبات على مستوى شطري الوطن، هي إجراءات مرفوضة من كل المستوردين والتجار، وفق تعبيره.

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