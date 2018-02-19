مردخاي يهدد: من الآن فصاعدًا سنتخذ إجراءات قاسية على حدود غزة

مردخاي يهدد: من الآن فصاعدًا سنتخذ إجراءات قاسية على حدود غزة
جنود الاحتلال - ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدد يؤاف مردخاي منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، بأن الجيش، سيستخدم إجراءات قاسية ضدهم.

وقال مردخاي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن جيشه سيرد "بحزم" على أي مظاهرة أمام الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، داعيًا سكان غزة لوقف ما وصفه "الاضطرابات العنيفة على الحدود لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء".

 وأضاف: "من الآن فصاعدًا، الجيش الإسرائيلي، سيتصرف ضد حماس في غزة، وسيتخذ إجراءات قاسية، ضد "مثيري الشغب"، زاعمًا أن حماس تضع الشبان في مواجهة الخطر، بينما أبناء قادتها لا يقتربون من الحدود.

يشار إلى أن أربعة جنود إسرائيليين من لواء (غولاني) أصيبوا، بينهم اثنان بحالة الخطر، يوم السبت الماضي، على حدود غزة، جراء انفجار عبوة ناسفة بهم، خلال محاولتهم إزالة علم فلسطين نصبه الشباب المتظاهرون على السياج الفاصل.

 

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