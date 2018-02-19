نتنياهو بعد اتفاقية الغاز مع مصر: "إنه يوم عيد للإسرائيليين"

نتنياهو بعد اتفاقية الغاز مع مصر: "إنه يوم عيد للإسرائيليين"
لحظة توقيع الاتفاقية
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، باتفاق الغاز الذي تم توقيعه بين الجانب الإسرائيلي والجانب المصري قائلاً: إن "الاتفاق سيدخل إلى خزينة الدولة مليارات الدولارات، ما سيسهم بتعزيز الأمن والاقتصاد والعلاقات الإقليمية".

 ووصف نتنياهو الاتفاق بأنه "يوم عيد" بالنسبة للإسرائيلين، وعموم المنطقة.

إلى ذلك، وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الاتفاق بأنه اتفاق غير مسبوق، يجعل إسرائيل لاعبًا مركزيًا في سوق الطاقة الإقليمية، مضيفًا أن: "الاتفاق مع مصر إضافة إلى الاتفاق مع الأردن، هما اتفاقا التصدير الأكبر منذ إبرام السلام مع البلدين".

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