الشهر المقبل.. اجتماع للدول المانحة لتعويض نقص ميزانية (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير د. زكريا الأغا: إن جهوداً مستمرة تُبذل على كافة الصعد لتعويض النقص في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي تسببت بها الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف الأغا، أن اجتماعاً سيُعقد منتصف شهر آذار/ مارس المقبل للدول المانحة في محاولة لتعويض النقص الحاصل في ميزانية الوكالة، مشيراً إلى أن بعض الدول، قامت بدفع مخصصاتها قبل الموعد المحدد لها.



وحذر من تداعيات نقص تمويل (أونروا) الذي سيؤثر على تقديم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين ونصف المليون فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، والذي سيكون له تداعيات خطيرة جدًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.