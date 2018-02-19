الرئيس عباس سيطالب بعملية سلام تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي أن الرئيس محمود عباس سيتطرق في خطابه غدًا أمام مجلس الأمن إلى دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الأممية وتوفير الحماية لشعبنا ومساءلة إسرائيل على جرائمها.



وقالت عشراوي لإذاعة (صوت فلسطين)" الرسمية الاثنين، أن

الرئيس أبو مازن، سيدعو لاحتضان عملية سلام حقيقية في إطار دولي أممي جامع يُلزم إسرائيل بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية كما سيقدم موقفاً واضحاً حول أهمية القدس، وعدم التنازل عنها بأي شكل من الأشكال وجميع قضايا الحل النهائي.



وأشارت حنان عشراوي إلى وجود عدة رؤى وأفكار للإطار الدولي الجامع بحاجة إلى إرادة دولية فاعلة وخطة عمل متكاملة وملموسة وفق سقف زمني ملزم وقصير لتغيير الواقع على الأرض.