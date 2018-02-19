نوفل: موسكو تريد فتح نافذة جديدة لعملية السلام واستضافة الفلسطينيين والإسرائيليين

نوفل: موسكو تريد فتح نافذة جديدة لعملية السلام واستضافة الفلسطينيين والإسرائيليين
الرئيس محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل: إن موسكو، أعلنت رسميًا من خلال وزير خارجيتها سيرغي لافروف رؤيتها بضرورة خلق آلية جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وألا تتفرد الإدارة الأميركية برعايتها.

وأضاف نوفل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، أن روسيا تريد فتح نافذة جديدة لعملية السلام من خلال استعدادها لاستضافة لقاء فلسطيني إسرائيلي روسي.

وأشار نوفل إلى أن موقف موسكو، جاء نتيجة للزيارة المهمة  والناجحة التي أجراها الرئيس محمود عباس لروسيا، والتي أطلع فيها المسؤولين الروس على رؤية القيادة الفلسطينية للسلام.

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