بـ (15) مليار دولار.. مصر وإسرائيل توقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي

رام الله - دنيا الوطن

قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقاً مع مصر، سيتم بموجبه تصدير الغاز إلى مصر من حقل "إيتمار" بقيمة 15 مليار دولار.



ووفق ما أورده موقع "i24NEWS" الإسرائيلي، فإن مدة الاتفاق عشر سنوات.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن "هذا اليوم هو يوم عيد لإسرائيل، أرحب بهذا الاتفاق التاريخي المعلن عنه اليوم، حول تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر".



وأشار نتنياهو في بيان إلى أن "هذا الاتفاق يعود بالمنفعة الاقتصادية لإسرائيل؛ لتمويل مشاريع في التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي".