الحمد الله يطلع المبعوث النرويجي لعملية السلام على المستجدات السياسية

رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد.



وأطلع الحمد الله المبعوث النرويجي، على آخر المستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، إضافة الى آخر الأوضاع في قطاع غزة، وما يعانيه جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ أكثر من عشر سنوات.



وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي، ولاسيما النرويج إلى اتخاذ خطوات ملموسة، لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها واستيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على ضرورة وجود آلية دولية لرعاية العملية السياسية والمفاوضات، وفق الشرعية الدولية، تضمن إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وثمن الحمد الله دور النرويج ودعمها المتواصل للعديد من القطاعات في فلسطين، إضافة لرعايتها مؤتمر المانحين، الذي عقد الشهر الماضي في بروكسل، مؤكداً على أهمية المؤتمر ومتابعة نتائجه من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية.