القبض على مروج عملة مزورة في بيت لحم

القبض على مروج عملة مزورة في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أحبط جهاز المخابرات العامة في محافظة بيت لحم، وبعد جهد استخباري، أدى إلى معلومات مؤكدة، نية أحد المواطنين من سكان بيت لحم لترويج عملة مزورة في السوق المحلي.

وقامت قوة من الجهاز بمداهمة منزل المشتبه به، وبعد التفتيش تم العثور على مبلغ من العملة المزورة من فئة 200 شيكل، وتم إلقاء القبض على المشتبه به، الذي أقر بتخطيطه لتسريب المبلغ في السوق المحلي، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي الوقت، الذي يشكر جهاز المخابرات العامة المواطنين على تعاونهم الدائم، إلا أنه يؤكد على أهمية محاربة هذه الأعمال التي تهدف إلى المساس بالأمن الاقتصادي للسوق الفلسطيني، ويؤكد الجهاز على ضرورة إبلاغ جهات الاختصاص عن أي شخص يشتبه بنشاطه في هذا المجال.

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