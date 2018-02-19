التعليم بغزة ترد على تصريحات الوزير صيدم حول النفقات

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة اليوم، بياناً أوضحت فيه، أن نظامها الخاص بالتبرعات المدرسية في كافة مدارسها، يقضي بالإبقاء على هذه التبرعات في المدارس لاستخدامها لسد الاحتياجات التشغيلية الطارئة، ويصرف جزء يسير منها كنفقات طارئة لصالح مديريات التربية.



وأكدت الوزارة، أن قيمة ما تمت جبايته في العام 2017 في قطاع غزة، قبل استلام حكومة التوافق الوطني لمهامها في غزة قد وصل إلى حوالي 27 مليون شيكل، وليس دولاراً كما ورد في بعض وسائل الإعلام؛ لافتة إلى أن جزءاً من هذه العائدات هو رسوم اعتماد البرامج للجامعات في القطاع والمصادقة على الشهادات، بالإضافة إلى أموال التبرعات المدرسية وعائدات مبيعات الكتب وتأجير المقاصف المدرسية، وقد تم تحويلها إلى مالية غزة خلافاً للنظام منذ بداية العام الدراسي، دون السماح للمدارس والمديريات بالاحتفاظ بأية أرصدة تشغيلية.



وجددت الوزارة تأكيدها على استمرارها في المتابعة الحثيثة لهذا الملف في ظل أجواء المصالحة، ورغبة الوزارة في إيجاد الحل الأسلم لهذه القضية.