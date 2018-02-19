فيديو: العمادي: تسعة ملايين دولار منحة قطرية لغزة

فيديو: العمادي: تسعة ملايين دولار منحة قطرية لغزة
السفير محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد العمادي السفير القطري في الأراضي الفلسطينية، أن المنحة الإنسانية، التي قدمتها دولة قطر لقطاع غزة، وصلت إلى 9 ملايين دولار.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده العمادي اليوم الاثنين في (مجمع الشفاء الطبي) بمدينة غزة، لافتاً إلى أن الطرود الغذائية وغاز الطهي، وغيرها من الاحتياجات، وصلت قيمتها إلى 2.6 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 2 مليون دولار، أما منحة وقود مستشفيات قطاع غزة، فقد وصلت قيمتها إلى 500 ألف دولار، والتي تكفي لأكثر من شهر.

وفي السياق ذاته، أشار العمادي إلى أن ما يتم تداوله في الشارع الفلسطيني حول الحرب، غير صحيح، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الطرفين غير معنيين بالتصعيد أو الحرب.

وفيما يتعلق بالمصالحة، أوضح العمادي، أن مشكلة الموظفين تُحل إذا ما انتهى الانقسام بشكل كامل.


 

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