الشرطة تضبط كمية مخدرات وتُنجز 3478 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتُنجز 3478 قضية الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
 ضبطت الشرطة قرابة 1 كيلو مواد مخدرة، وأنجزت 3478 قضية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 1.151.5 جرام مواد مخدرة، و23 حبة من الحبوب المخدرة وحبوب اكستازي، بالإضافة إلى 36 أداة تعاطٍ.

وأضاف البيان، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3478 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 124 قضية، ودورت 22 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 358 قضية، ودور 60 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 2996 قضية، ودور 1750 قضية أخرى.

وسجلت إدارة المرور 181 حادث سير، نتج عنها إصابة 117 شخصاً، وفحصت 4930 مركبة، وأنزلت عن الشارع 207 مركبات لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2125 مخالفة مرورية، وحجزت 158 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 223 مركبة غير قانونية.

وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 86649 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 33453 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز سبع قضايا، وجاري متابعة 14 قضية أخرى، وضبطت 241 قطعة أثرية.

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