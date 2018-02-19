دي ميستورا: جنيف الطريق الوحيد لصياغة الدستور السوري الجديد

دي ميستورا: جنيف الطريق الوحيد لصياغة الدستور السوري الجديد
ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا: إن جنيف والرعاية الأممية، هما السبيل الوحيد لوضع أسس الدستور الجديد في سوريا.

وأكد دي ميستورا في (مؤتمر ميونيخ للأمن) في ألمانيا: "من الضروري علينا تشكيل لجنة دستورية في جنيف، ولا أحد سوانا يمكنه فعل ذلك"، مضيفًا: "لذا، فنحن غارقون في هذه الجهود وإلى درجة كبيرة"، معيدًا إلى الأذهان حضور الأمم المتحدة مفاوضات أستانا وسوتشي.

وأشاد دي ميستورا بالنتائج التي أحرزها مؤتمر (سوتشي) للحوار الوطني السوري، ووصف محادثات أستانا بالمفيدة، ما دامت تعمل على وقف التصعيد، رغم ضرورة أن يعيد المشاركون في هذه المفاوضات تقييم ما يحيط بسوريا.

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