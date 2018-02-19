صور: لأول مرة.. تيريزا ماي داخل المسجد بالحجاب

صور: لأول مرة.. تيريزا ماي داخل المسجد بالحجاب
رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي، في فعالية (زُر مسجدي)، التي تقام سنويًا في بريطانيا منذ 2015؛ بهدف تعزيز الحوار بين الأديان.

ووفق (مجلس مسلمي بريطانيا)، الذي ينظم الفعالية، فقد نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورا لـ" تيريزا ماي" وهي ترتدي الحجاب، وتلقي كلمة من داخل مسجد (ميدينهيد) في مقاطعة (باركشير)، جنوب شرقي إنجلترا.

وفَتح الأحد الماضي، أكثر من 200 مسجد في مختلف أرجاء بريطانيا، أبوابهم أمام أتباع الديانات الأخرى في البلاد، في إطار فعالية "زُر مسجدي".

وتقام الفعالية التي ينظمها مجلس مسلمي بريطانيا (غير حكومي)، أكبر جماعة تمثل المسلمين في المملكة المتحدة، للعام الرابع على التوالي.


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