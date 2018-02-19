العربية الفلسطينية للاستثمار تقدم تمويلاً استراتيجياً لجمعية مرضى السرطان الخيرية بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

وقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ (أيبك) السيد طارق عمر العقاد، ود. محمد أديب قيسي رئيس جمعية مرضى السرطان الخيرية في الخليل، اتفاقية دعم استراتيجي للجمعية لمدة ثلاث سنوات، تُقدم أيبك خلالها المساهمة في تمويل جهاز طبي متطور للكشف المبكر عن السرطان.



وأشار العقاد إلى أن دعم (أيبك) يندرج في إطار مساندة الجمعية، حتى تستطيع تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني خاصة مع انتشار مرض السرطان بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



من جهته، عبر القيسي عن شكره وتقديره لدعم (أيبك)، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيساهم في مساعدة الجمعية على تحقيق رؤيتها في مجال تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمواطنين، باستخدام أحدث التقنيات ومن خلال أفضل الكفاءات.



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعي (أيبك) إلى لعب دور فاعل في المجتمعات التي تعمل بها، وتماشياً مع استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تتضمن الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والشباب والمشاريع الريادية ودعم ومساندة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والثقافية في فلسطين.



وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC)، وتضم حوالي 1650 كادراً في تسع شركات تابعة هي: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية، وشركة يونيبال للتجارة العامة، والشركة الفلسطينية للسيارات، وشركة التوريدات والخدمات الطبية، والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، وشركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، والشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد.



كما أنّ (أيبك) هي أحد المساهمين المؤسّسين لشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وتملك حصةً في بنك فلسطين وشركة فلسطين للطّاقة.