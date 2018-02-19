أردان: سنوقف المال عن أسرى حماس داخل السجون

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد أردان: إنه سيعرض على المجلس الأمني المصغر مشروع قرار يتم بموجبه وقف تقديم السلطة الفلسطينية أموالاً لأسرى حماس القابعين في السجون "الإسرائيلية".



وقال أردان: "تعليماتي بوقف زيارات أهالي أسرى حماس من سكان قطاع غزة مطبقة منذ عدة أشهر، وفي الأيام الماضية، طالبت أن يتم التصويت في الكابينت على قرار لمنع التمويل عن أسرى حماس.



وتابع وفقاً لموقع المستوطنين 7 "فعلينا أن نقيد حقوق أسرى حماس، طالما ترفض حماس إعادة جنودنا إلينا، وطالما تقوم حماس بدعم إطلاق الصواريخ نحو الجنوب" .