الإعلام: اقتحام الاحتلال لمنزل مدير عام الوزارة في الخليل بلطجة

الإعلام: اقتحام الاحتلال لمنزل مدير عام الوزارة في الخليل بلطجة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام، اقتحام الاحتلال منزل المدير العام لمكتبها في الخليل الزميل إسماعيل جحشن، والتنكيل به، وتهديده بتسليم نجله صلاح استمراراً للعدوان المسعور، الذي يطال حراس الحقيقة.

وأكدت، أن البلطجة الإسرائيلية جزء من محاولات إسكات الصوت الحر، وإرهاب رُسل الكلمة، وفرسان الصورة، وثنيهم عن تأدية واجبهم الوطني والمهني، ومجابهة الرواية الإسرائيلية المسمومة، التي تحرض على شعبنا، وتستبيح لحمنا الحي.

وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحافيين، ونقاباتهم، والأطر المدافعة عن السلطة الرابعة على توفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم.

وكررت دعوة مجلس الأمن الدولي، لإنفاذ قراره 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب.

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