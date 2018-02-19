لافروف: موسكو ترفض تصريحات إيران بشأن تدمير إسرائيل

لافروف: موسكو ترفض تصريحات إيران بشأن تدمير إسرائيل
وزير الخارجية الروسي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إن موسكو ترفض التصريحات التي تتحدث عن ضرورة تدمير إسرائيل، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظرف، على ضرورة التصدي لإسرائيل، وأنشطتها في الشرق الأوسط.

وأضاف لافروف، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يرجع إلى حد كبير إلى التحيز المناهض لإيران، وهذا أمر محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".

وتابع لافروف: "لا نتفق مع محاولات النظر في أي مشكلة إقليمية عبر منظار محاربة إيران، ويلحظ هذا في سوريا، ويلحظ في اليمن، وحتى تطورات الأوضاع الأخيرة حول القضية الفلسطينية، بما في ذلك إعلان واشنطن قرارها الاعتراف بالقدس كعاصمة استثنائية لإسرائيل، هي إلى حد كبير انطلقت من التحيز ضد إيران".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذا يشكل خطراً بمفاقمة الأوضاع في المنطقة.

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