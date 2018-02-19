بولندا تؤيد رئيس حكومتها بخصوص محرقة اليهود

بولندا تؤيد رئيس حكومتها بخصوص محرقة اليهود
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت احرونوت) العبرية: إن الحكومة البولندية أصدرت، أمس، بياناً أيدت فيه التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي في مؤتمر الأمن في ميونيخ، رونين بيرغمان.

 ووفقًا للبيان، فإن مقارنة مورافيتسكي بين المجرمين البولنديين والأوكرانيين خلال المحرقة بـ "المجرمين اليهود" لا تشكل إنكاراً للمحرقة.

وقالت المتحدثة باسم الحزب الحاكم البولندي، باتا مازورك: إن "مورافيتسكي قال الحقيقة التي يصعب على إسرائيل تقبلها، لا توجد أي حاجة لكي يعتذر عن قوله للحقيقة".

وجاء في البيان، إن مورافيتسكي لم يقصد تحميل اليهود المسؤولية عن جرائم النازيين.

وأضاف: "محاولات المقارنة بين الجرائم النازية وبين أعمال ضحاياها اليهود البولنديين والغجر، وغيرهم من الذين كافحوا من أجل البقاء، تستحق الإدانة، ويجب فحص كل جريمة بشكل شخصي، وليس بشكل يحمل الذنب لأمم كاملة احتلها الألمان".

ووفقاً للبيان، فإن "تصريح مورافيتسكي يهدف إلى فتح النقاش حول الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود في المحرقة، بغض النظر عن قومية منفذيها. 

لقد أشار إلى أن الألمان وحدهم يتحملون المسؤولية عن جرائم المحرقة، لأنه حتى احتلال بولندا، عاش اليهود وعملوا وأنتجوا فيها طوال 800 سنة، وهو دعا إلى فحص الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود بشكل شخصي، وليست كممثلة لأمة مرتكبيها".

وأضاف البيان، أن بولندا ترغب في إجراء حوار مع إسرائيل، يقوم على "الحقيقة" وعلى الثقة المتبادلة، وأن تصريحات مورافيتسكي لم تنكر المحرقة.

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