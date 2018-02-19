الاحتلال يفتتح مبنى للإسعافات الأولية في (سديروت) خشية التصعيد مع غزة

الاحتلال يفتتح مبنى للإسعافات الأولية في (سديروت) خشية التصعيد مع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن افتتاح مبنى الإسعافات الأولية في (سديروت) اليوم الاثنين، استعداداً لاي تصعيد قد يحدث مع قطاع غزة.

ووفقاً لموقع (مفزاك) فإنه سيشرف على نشاط المبنى مسعفون متطوعون وأطباء نفسون لتقديم العلاج السريع للجرحى والمصابين بالذعر، جراء سماعهم صفارات الإنذار.

وشارك في افتتاح المبنى رئيس بلدية  (سديروت) ألون دافيدي ونائبه العاد كلمي، ورئيس وحدة الإسعاف موشيه تايتل بوم.

ويذكر، أن إسرائيلية أصيبت الليلة الماضية بالهلع، جراء سماعها صفارات الإنذار التي دوت في مدينة (سديروت) وغلاف غزة.

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