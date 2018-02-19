ليوم واحد.. فتح معبر رفح استثنائياً لعودة العالقين من الجانب المصري

ليوم واحد.. فتح معبر رفح استثنائياً لعودة العالقين من الجانب المصري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود: إنه تقرر فتح معبر رفح البري اليوم الاثنين، باتجاه واحد فقط وبشكل استثنائي؛ لعودة العالقين في الجانب المصري.

وأوضحت الهيئة، أن المعبر سيعمل من الجانب المصري فقط، من أجل عودة المواطنين العالقين منذ إغلاق المعبر بشكل مفاجئ في آخر مرة عمل بها.

في ذات السياق، أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم، عن موافقة الجهات المصرية على إعادة المواطنين الفلسطينيين العالقين في مطار القاهرة الدولي إلى قطاع غزة في أقرب وقت مناسب لذلك.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن طواقم السفارة، سوف تباشر الترتيب لتأمين عودة المواطنين إلى قطاع غزة سالمين.

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح بالشكر للأجهزة الأمنية المصرية، التي لم تتوان عن المساعدة بكل قدرتها من أجل حل أزمة المواطنين الفلسطينيين العالقين في مصر، مؤكداً استمرار التواصل والتنسيق حتى حل كافة القضايا العالقة للمواطنين الفلسطينيين.

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