القاضي العربي "كبوب" يسحب ترشيحه للمحكمة العليا الإسرائيلية





ومن المقرر أن تنتخب اللجنة قاضيين جديدين للمحكمة العليا يوم الخميس المقبل، وباستثناء شطاين ليس معروفاً من هو المرشح الثاني الأوفر حظاً.



يشار إلى ان شطاين يعمل ويعيش في بروكلين، في الولايات المتحدة، منذ هاجر من إسرائيل قبل 15 سنة، ومع ذلك تصر الوزيرة شاكيد على تعيينه، وتعارض، كما يتضح، تعيين القاضي العربي خالد كبوب، ليكون القاضي العربي الثاني في المحكمة، وأول قاضٍ مسلم يصل إلى هذا المنصب.



وفي ضوء ذلك، أعلن كبوب، أمس، عن سحب ترشيحه للمنصب، بعد أن أدرك قلة فرص نيله للمنصب. وكانت نقابة المحامين قد حاولت دفع تعيين كبوب، لكنه ساد التقدير بأن شاكيد لن توافق على تعيين عربي آخر في المحكمة.



وقال رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية، آفي نافيه، رداً على ذلك "إن القاضي كبوب هو المرشح المعلن لنقابة المحامين، ولا شك في أن مؤهلاته المهنية المثبتة ليست محل خلاف، وهو جدير ومناسب لتعيينه كقاضٍ في المحكمة العليا، ومما يؤسف له أنه تم تفويت فرصة تعيينه قاضياً عربياً آخر في المحكمة العليا، وآمل وأعتقد أننا سنظل قادرين على رؤية تعيين قاضٍ عربي آخر إلى جانب القاضي جورج قرا".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن فرص تعيين البروفيسور اليكس شطاين، مرشح وزيرة القضاء اييلت شاكيد، لمنصب قاض في المحكمة العليا تتزايد، وكما يبدو فإن هناك صفقة في لجنة اختيار القضاة، تنص على سحب القضاة لمعارضتهم لشطاين، مقابل تعيين قاضي المحكمة المركزية في القدس، يغئال مرزل، مديراً للمحاكم.وكانت شاكيد، قد اشترطت تعيين شطاين مقابل تعيين مارزل.