القاضي العربي "كبوب" يسحب ترشيحه للمحكمة العليا الإسرائيلية

القاضي العربي "كبوب" يسحب ترشيحه للمحكمة العليا الإسرائيلية
القاضي العربي خالد كبوب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن فرص تعيين البروفيسور اليكس شطاين، مرشح وزيرة القضاء اييلت شاكيد، لمنصب قاض في المحكمة العليا تتزايد، وكما يبدو فإن هناك صفقة في لجنة اختيار القضاة، تنص على سحب القضاة لمعارضتهم لشطاين، مقابل تعيين قاضي المحكمة المركزية في القدس، يغئال مرزل، مديراً للمحاكم.

وكانت شاكيد، قد اشترطت تعيين شطاين مقابل تعيين مارزل. 

ومن المقرر أن تنتخب اللجنة قاضيين جديدين للمحكمة العليا يوم الخميس المقبل، وباستثناء شطاين ليس معروفاً من هو المرشح الثاني الأوفر حظاً.

يشار إلى ان شطاين يعمل ويعيش في بروكلين، في الولايات المتحدة، منذ هاجر من إسرائيل قبل 15 سنة، ومع ذلك تصر الوزيرة شاكيد على تعيينه، وتعارض، كما يتضح، تعيين القاضي العربي خالد كبوب، ليكون القاضي العربي الثاني في المحكمة، وأول قاضٍ مسلم يصل إلى هذا المنصب.

وفي ضوء ذلك، أعلن كبوب، أمس، عن سحب ترشيحه للمنصب، بعد أن أدرك قلة فرص نيله للمنصب. وكانت نقابة المحامين قد حاولت دفع تعيين كبوب، لكنه ساد التقدير بأن شاكيد لن توافق على تعيين عربي آخر في المحكمة.

وقال رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية، آفي نافيه، رداً على ذلك "إن القاضي كبوب هو المرشح المعلن لنقابة المحامين، ولا شك في أن مؤهلاته المهنية المثبتة ليست محل خلاف، وهو جدير ومناسب لتعيينه كقاضٍ في المحكمة العليا، ومما يؤسف له أنه تم تفويت فرصة تعيينه قاضياً عربياً آخر في المحكمة العليا، وآمل وأعتقد أننا سنظل قادرين على رؤية تعيين قاضٍ عربي آخر إلى جانب القاضي جورج قرا".

أخبار ذات صلة

كاتب إسرائيلي: الجيش سيغير انتشاره في الجولان بسبب إيران

كاتب إسرائيلي: الجيش سيغير انتشاره في الجولان بسبب إيران

صور: لأول مرة.. تيريزا ماي داخل المسجد بالحجاب

صور: لأول مرة.. تيريزا ماي داخل المسجد بالحجاب

مقتل اثنين في انهيار جليدي بجبال الألب

مقتل اثنين في انهيار جليدي بجبال الألب

لافروف: موسكو ترفض تصريحات إيران بشأن تدمير إسرائيل

لافروف: موسكو ترفض تصريحات إيران بشأن تدمير إسرائيل

بولندا تؤيد رئيس حكومتها بخصوص محرقة اليهود

بولندا تؤيد رئيس حكومتها بخصوص محرقة اليهود

إسرائيل: نجحنا في تجربة منظومة الصواريخ الاعتراضية (حيتس 3)

إسرائيل: نجحنا في تجربة منظومة الصواريخ الاعتراضية (حيتس 3)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الحمد الله يطلع المبعوث النرويجي لعملية السلام على المستجدات السياسية

الحمد الله يطلع المبعوث النرويجي لعملية السلام على المستجدات السياسية

فيديو: عمال النظافة بمستشفى الشفاء يعترضون موكب السفير العمادي

فيديو: عمال النظافة بمستشفى الشفاء يعترضون موكب السفير العمادي

القبض على مروج عملة مزورة في بيت لحم

القبض على مروج عملة مزورة في بيت لحم

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتُنجز 3478 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتُنجز 3478 قضية الأسبوع الماضي

عربي

دي ميستورا: جنيف الطريق الوحيد لصياغة الدستور السوري الجديد

دي ميستورا: جنيف الطريق الوحيد لصياغة الدستور السوري الجديد

العراق ترسل تعزيزات كبيرة إلى قضاء الحويجة لملاحقة تنظيم الدولة

العراق ترسل تعزيزات كبيرة إلى قضاء الحويجة لملاحقة تنظيم الدولة

مصرع جندي إماراتي وثلاثة يمنيين في هجوم للحوثيين

مصرع جندي إماراتي وثلاثة يمنيين في هجوم للحوثيين

مقتل ثلاثة جنود مصريين في عمليات سيناء

مقتل ثلاثة جنود مصريين في عمليات سيناء

منوعات

فيديو: محمد رمضان &#34;يموء&#34; كالقط في إعلان للاتصالات.. والجمهور يسخر

فيديو: محمد رمضان "يموء" كالقط في إعلان للاتصالات.. والجمهور يسخر

&#34;ميريام فارس&#34; تنشر فيديو جديد لطفلها.. شاهد التشابه

"ميريام فارس" تنشر فيديو جديد لطفلها.. شاهد التشابه

صور حديثة تكشف.. شرين عبد الوهاب تلجئ &#34;للنفخ&#34;

صور حديثة تكشف.. شرين عبد الوهاب تلجئ "للنفخ"

صور: الدوقة &#34;كايت ميدلتون&#34; تكسر قوانين اللون الأسود بحفل رسمي

صور: الدوقة "كايت ميدلتون" تكسر قوانين اللون الأسود بحفل رسمي