العراق ترسل تعزيزات كبيرة إلى قضاء الحويجة لملاحقة تنظيم الدولة

العراق ترسل تعزيزات كبيرة إلى قضاء الحويجة لملاحقة تنظيم الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين، أن قوات عسكرية كبيرة من جهاز مكافحة "الإرهاب" والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وصلت إلى قضاء الحويجة للمشاركة في عملية عسكرية، بحثاً عن 27 من عناصر الحشد الشعبي، اختطفوا من قبل تنظيم الدولة في أحد المناطق في قضاء الحويجة غربي محافظة كركوك 250 كيلومتراً شمالي بغداد.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القوات العراقية بجهاز مكافحة "الإرهاب" والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، ستشن اليوم عملية عسكرية واسعة على خلفية قيام تنظيم الدولة بنصب كمين الليلة الماضية على خلفية بلاغ كاذب من أحد المواطنين، بوجود أسلحة لتنظيم الدولة في منطقة السعدونية التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة، أسفر عن مقتل 15 من قوات الحشد، واختطاف 27 آخرين تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وكانت القوات العراقية، قد تمكنت قبل أشهر من تحرير قضاء الحويجة غربي كركوك من سيطرة تنظيم الدولة، الذي يُعد آخر معاقل التنظيم في العراق.

فيديو ارشيفي: الجيش العراقي يستعد لعملية الحويجة

 

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