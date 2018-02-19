مصرع جندي إماراتي وثلاثة يمنيين في هجوم للحوثيين

مصرع جندي إماراتي وثلاثة يمنيين في هجوم للحوثيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي جندي إماراتي وثلاثة جنود يمنيين مصرعهم أمس الأحد، في هجوم صاروخي شنه مسلحو جماعة الحوثي في الساحل الغربي اليمني.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة أنباء (شينخوا): "إن مسلحي جماعة الحوثي، شنوا هجوماً صاروخياً على مدرعة إماراتية، في منطقة (التباب الحمر) جنوب قاعدة (خالد بن الوليد) العسكرية، في مديرية موزع بالساحل الغربي اليمني.

وأكد، أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الجنود الإماراتيين، وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح المصدر، أن وحدة من الجيش الوطني، قدمت إلى المكان الذي تعرضت فيه المدرعة الاماراتية للهجوم، بهدف إنقاذهم، إلا أن الحوثيين شنوا هجوماً صاروخياً آخر على المكان ما تسبب بمقتل ثلاثة جنود يمنيين، وإصابة 14 آخرين.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن " القوات المسلحة الإماراتية، تعلن استشهاد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري، أثناء أداء مهمته ضمن قوات التحالف العربي باليمن".

وتشارك قوات برية وجوية إماراتية بشكل كبير في إسناد القوات الحكومية اليمنية في معاركها ضد الحوثيين في الساحل الغربي اليمني.

وتمكنت القوات (اليمنية والإماراتية) منذ بداية العمليات العسكرية في كانون الثاني/ يناير 2017، من تحرير مناطق واسعة في الساحل الغربي من قبضة الحوثيين أهمها: تأمين الممر المائي الدولي "باب المندب" وتحرير مديريات ذباب والمخا والخوخة وحيس، بما فيهما من قواعد عسكرية ومناطق استراتيجية.

فيديو أرشيفي: هجوم للحوثيين باليمن على معسكر للجيش في تعز

 

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