مقتل ثلاثة جنود مصريين في عمليات سيناء

مقتل ثلاثة جنود مصريين في عمليات سيناء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة عناصر من الجيش المصري مصرعهم اليوم الاثنين، في إطار العملية العسكرية، التي ينفذها الجيش ضد الجماعات المسلحة في سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري في بيان: "إن عمليات التطهير والاشتباكات، أسفرت أيضاً عن إصابة ثلاثة من رجاله"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وهذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها الجيش عن خسائر بشرية في صفوفه منذ بدء العملية "سيناء 2018" في التاسع من شباط/فبراير الجاري.

وقال البيان: "تم القضاء على أربعة عناصر مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات".

وسبق أن أعلن الجيش عن مقتل عشرات من المسلحين منذ بدء العملية.

وأوضح البيان، أن القوات ألقت القبض على 417 فرداً من العناصر المسلحة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وتتركز العملية التي يقودها الجيش، وتشارك فيها الشرطة على محافظة شمال سيناء، حيث ينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة، وتشمل مناطق أخرى من البلاد.

وقال البيان: "إن القوات الجوية، قصفت خمسة أهداف للجماعات المسلحة، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة".

وأضاف: "أن المدفعية قصفت 166 هدفاً في شمال سيناء ووسطها، كما اكتشف المهندسون العسكريون 101 عبوة ناسفة وفجروها".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى للفوز بفترة ثانية في انتخابات آذار/ مارس، قد أمر القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالقضاء على المتشددين خلال ثلاثة أشهر، وذلك بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء في تشرين الثاني/ نوفمبر قُتل فيه أكثر من 300 شخص، وتنتهي مهلة الأشهر الثلاثة آخر الشهر الحالي.

فيديو أرشيفي: العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة وسط وشمال سيناء

 

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