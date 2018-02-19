الإعلام: حكومة الاحتلال عصابة وشهداؤنا وأسرانا عناوين حريتنا"

الإعلام: حكومة الاحتلال عصابة وشهداؤنا وأسرانا عناوين حريتنا"
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام إقرار ما تسمى "اللجنة الوزارية لإقرار القوانين" في حكومة الاحتلال، اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب، وتحويلها إلى المستوطنين، إرهاباً تمارسه عصابة لا تكتفي بالتطرف والعنصرية، بل تسلب أموالنا وتنهبها.

وأكدت الوزارة أن ما يسعى وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان لإقراره في "الكنيست"، يبرهن أن إسرائيل وأقطابها يعيشون حمى إصدار قوانين عنصرية، لا تكتفي بمصادرة الأرض، وإعدام الأسرى، ومخالفة القرارات الدولية، بل تُصادر عائداتنا الضريبة، وتمنحها للمتطرفين والقتلة.

ورأت الوزارة بأن الأسرى والشهداء هم أحد عناوين حريتنا، التي يتمسك بها شعبنا، وتحميها المعاهدات والمواثيق الدولية، التي ترفض استمرار الاحتلال تحت أي ظرف.

وجددت التأكيد أن شعبنا يعشق الحياة ويمُجد الحرية، ويناضل لاستعاده وطنه وكرامته، ولن يتخلى عن شهدائه وأسراه، الذين قدموا حياتهم وزهرة شبابهم رفضًا للاحتلال، وبحثًا عن الكرامة والحياة الحرة، وفداء لفلسطين التي  تلتف حولها إرادة العالم، وتكفل حقوقها التاريخية قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة.

وذكرت الوزارة بأن كل دول الأرض تُكرم مناضليها وفرسان حريتها بأرفع الأوسمة، وتُخلد المضحين من أجل استقلالها بكل الوسائل، ولا تتنكر أو تتنصل من رموز مقاومتها المكفولة بالقانون الدولي.

أخبار ذات صلة

التربية والتعليم تؤكد على دعم التعليم في شقي الوطن وعلى وحدويته

التربية والتعليم تؤكد على دعم التعليم في شقي الوطن وعلى وحدويته

فيديو.. عشراوي: الانقسام الفلسطيني نقطة ضعف جوهرية في النظام السياسي

فيديو.. عشراوي: الانقسام الفلسطيني نقطة ضعف جوهرية في النظام السياسي

السلطة الوطنية الفلسطينية تتوجه للانضمام لمنظمات دولية جديدة

السلطة الوطنية الفلسطينية تتوجه للانضمام لمنظمات دولية جديدة

إصابة مستوطن بعد تعرض مركبته لإلقاء حجارة جنوب القدس

إصابة مستوطن بعد تعرض مركبته لإلقاء حجارة جنوب القدس

الاحتلال: إطلاق صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة (شاعر هنيغف)

الاحتلال: إطلاق صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة (شاعر هنيغف)

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان شمال سلفيت

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان شمال سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الإعلام: حكومة الاحتلال عصابة وشهداؤنا وأسرانا عناوين حريتنا&#34;

الإعلام: حكومة الاحتلال عصابة وشهداؤنا وأسرانا عناوين حريتنا"

التربية والتعليم تؤكد على دعم التعليم في شقي الوطن وعلى وحدويته

التربية والتعليم تؤكد على دعم التعليم في شقي الوطن وعلى وحدويته

فيديو.. عشراوي: الانقسام الفلسطيني نقطة ضعف جوهرية في النظام السياسي

فيديو.. عشراوي: الانقسام الفلسطيني نقطة ضعف جوهرية في النظام السياسي

إصابة مستوطن بعد تعرض مركبته لإلقاء حجارة جنوب القدس

إصابة مستوطن بعد تعرض مركبته لإلقاء حجارة جنوب القدس

عربي

أربعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

أربعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

مقتل جندنييْن وإصابة خمسة آخرين في تفجيرة عبوة بالعراق

مقتل جندنييْن وإصابة خمسة آخرين في تفجيرة عبوة بالعراق

اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي ومسلحين في كركوك

اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي ومسلحين في كركوك

إحكام السيطرة على أهم أوكار القاعدة في حضرموت

إحكام السيطرة على أهم أوكار القاعدة في حضرموت

منوعات

احلام واليسا يقولون للرجال ما حد دمرنا غيركم وسرين تعقب &#34;ولا أهضم&#34;

احلام واليسا يقولون للرجال ما حد دمرنا غيركم وسرين تعقب "ولا أهضم"

صور قبل 22 عاما لهيفاء حسين تصدم متابعينها

صور قبل 22 عاما لهيفاء حسين تصدم متابعينها

فيديو: لمن ركع محمد حماقي على ركبته وقدم خاتم ؟

فيديو: لمن ركع محمد حماقي على ركبته وقدم خاتم ؟

صور: &#34;علا الفارس&#34; تنضم لقناة &#34;فرانس 24&#34; وترحل عن &#34;MBC&#34;

صور: "علا الفارس" تنضم لقناة "فرانس 24" وترحل عن "MBC"