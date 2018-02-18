أربعة قتلى في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

فيديو أرشيفي: انفجار سيارة مفخخة عند حاجز للجيش في السيدة زينب قرب دمشق

رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة أشخاص مصرعهم وجرح آخرون، في انفجار ضرب منطقة بمحافظة الحسكة شمالي سوريا.وأفاد مصدر في "وحدات حماية الشعب الكردية"، بمقتل أربعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة كانوا يستقلونها بالقرب من معمل الجليد في الحي الغربي على طريق عامودا القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال سوريا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقال المصدر: "السيارة التي انفجرت من نوع جيب كان يستقلها امرأتان ورجلان دون معرفة ما إذا كانوا انتحاريين".وأضاف: "الانفجار تسبب أيضا بإصابة ثلاثة أشخاص من المارة".من جانبها نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في شرطة الحسكة قوله: "إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون، نتيجة التفجير الذي وصفته "بالإرهابي".وتسيطر وحدات حماية الشعب بالكامل على منطقة القامشلي.