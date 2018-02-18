مقتل جندنييْن وإصابة خمسة آخرين في تفجيرة عبوة بالعراق

مقتل جندنييْن وإصابة خمسة آخرين في تفجيرة عبوة بالعراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي جنديان عراقيان مصرعهما مساء اليوم الأحد، فيما أصيب خمسة آخرون في انفجار عبوة ناسفة على قوة مكلفة بالتفتيش في منطقة السد جنوب قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار، بحسب ما أعلنه مركز الإعلام الأمني العراقي.

وقال بيان للمركز: "إن عبوة ناسفة انفجرت على قوة مكلفة بالتفتيش في منطقة السد جنوب قضاء الرطبة غربي الأنبار، غرب البلاد، وأسفرت عن مقتل جنديين اثنين، فيما اصيب خمسة جنود أخرين أصيبوا بجروح متفاوتة".

الجدير بالذكر، فقد حررت القوات العراقية قضاء الرطبة الحدودي مع الأردن، من سيطرة تنظيم الدولة، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.

فيديو أرشيفي: انفجار عبوة ناسفة في العراق

 

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