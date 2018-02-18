اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي ومسلحين في كركوك

اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي ومسلحين في كركوك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اشتباكات بين قوة من الحشد الشعبي ومسلحين مساء اليوم الأحد، جنوب غربي محافظة كركوك، بحسب ما أكده مصدر امني في المحافظة.

وقال المصدر: "إن قوة الحشد الشعبي كان في مهمة استطلاع بين قرية السعدونية والشاهرية بناحية الرياض"، مضيفا: "تعرضت القوة إلى إطلاق نار من قبل مسلحين ما أسفر عن اشتباكات عنيفة بين الجانبين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع المصدر: "إن قوات من الحشد والشرطة الاتحادية طوقت الموقع"، دون الإشارة إلى نتيجة الاشتباكات أو إن كان المسلحون من عناصر تنظيم الدولة.

وأطلقت القوات العراقية قبل أيام عملية عسكرية لتعقب فلول تنظيم الدولة، الذين فروا إلى المناطق الوعرة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

فيديو ارشيفي: اشتباكات بين البيشمركة والحشد الشعبي جنوب كركوك

 

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