إحكام السيطرة على أهم أوكار القاعدة في حضرموت

فيديو أرشيفي: مواجهات عنيفة في حضرموت بين الجيش اليمني وتنظيم القاعدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن اللواء الركن فرج البحسني محافظ حضرموت اليوم الأحد، إحكام قوات النخبة الحضرمية، بدعم من التحالف العربي، السيطرة على وادي البسيني، أهم أوكار تنظيم القاعدة في حضرموت.وأكد محافظ حضرموت، انتهاء العملية العسكرية في وادي المسيني غربي المكلا، واستمرار ملاحقة المسلحين من تنظيم القاعدة في مناطق أخرى مجاورة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن 23 عنصرا من تنظيم القاعدة قتلوا خلال عمليات قوات النخبة الحضرمية للسيطرة على وادي المسيني.وعن مجريات العملية، قال البحسني: "العملية انطلقت منذ يوم الجمعة، لتطهير مواقع كان يتواجد فيها عناصر للقاعدة، خاصة في وادي المسيني"، لافتا إلى أن تضاريس جبلية صعبة تحيط بتلك المنطقة.وأضاف: "بسبب تضاريس المنطقة، تضمنت الخطة أن تتم محاصرة الموقع أولا، مما استغرق يومين كاملين، إلى أن انطلقت عملية الاقتحام فجر الأحد، وسقط الموقع في يد قوات النخبة الحضرمية، بدعم من قوات التحالف في منتصف اليوم".وتابع البحسني: "ستتم ملاحقة المسلحين، الذين هربوا إلى مناطق جبلية تبعد عن وادي المسيني بضع المئات من الكيلومترات".وأشار إلى أن أهالي حضرموت يتعاونون بشكل كبير مع قوات الشرعية لدحر المسلحين، برغم معاناتهم من خسائر كبيرة شتتهم وجعلتهم في حالة ضعف.وقال في تصريحات: "العناصر المسلحة منيت بهزائم كبيرة في حضرموت وعدن وأبين وشبوة، ففلول المسلحين الآن ينسحبون ويكونون مجموعات من 5 إلى 15 شخصا، لكنهم في وضع ضعيف جدا ونحن نطاردهم".وأوضح محافظ حضرموت أنه لا توجد حاضنة شعبية لتلك العناصر المسلحة، لأن مجتمع حضرموت "ينبذ العنف والإرهاب".وفيما يتعلق بحقول النفط الموجودة في حضرموت، أكد البحسني أن تلك الحقول تحت سيطرة قوات الشرعية والحكومة اليمنية منذ نحو عامين، بإسناد من قوات التحالف العربي، مشيرا إلى أنها تعمل بشكل جيد.