فصائل المقاومة: الثلاثاء المُقبل إضراب تجاري احتجاجاً على حصار غزة

فصائل المقاومة: الثلاثاء المُقبل إضراب تجاري احتجاجاً على حصار غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى الإضراب بعد غد الثلاثاء الموافق 20/02/2018 احتجاجاً على الأزمة الإنسانية الكارثية، التي يمر بها أبناء شعبنا في القطاع المحاصر.

وأكدت فصائل المقاومة، أن الاضراب التجاري سيشمل كافة المحلات والشركات التجارية في قطاع غزة، وذلك بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء، كما سيترافق مع الإضراب توقف كامل لحركة السير والمواصلات في كل مناطق ومحافظات القطاع.

وتوجهت فصائل المقاومة، بنداء عاجل إلى الدول الشقيقة والمؤسسات الحقوقية والإغاثية، بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها، لوقف التدهور الخطير، الذي تعانيه غزة، جراء إحكام الاحتلال للحصار المفروض عليه. 

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