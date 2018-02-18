قسم الهندسة المعماريّة في جامعة القدس يشارك بمسابقة تصميم كنيسة في روابي





كما يُشارك طلاب قسم الهندسة المعمارية من جامعة بيرزيت في الفترة الحالية بمسابقة لإعادة تصميم ممرات شركة عسل للتكنولوجيا، وفي عام 2009 أجرى مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنيّة دراسة بيئية لتقييم الجوانب المختلفة لمشروع مدينة روابي حيث استهدفت الدراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء المدينة والمناطق المحيطة بها وتطوير محطة بيئية متكاملة لإدارة ومتابعة تنفيذ المشروع.











كما شارك فريق أبحاث متخصص من جامعة النجاح بإجراء مجموعة واسعة من الاختبارات الفنية والجيولوجية التي تمت في موقع روابي، واشتملت هذه الاختبارات على اختبارات زلازل وتقييم لجودة مواد البناء المستخدمة، كما وفّرت مدينة روابي الكثير من فرص العمل والتدريب لطلاب الجامعات والخريجين في مجالات ومتعددة.

رام الله - دنيا الوطنزار قسم طلاب الهندسة المعماريّة في جامعة القدس مدينة روابي، للتعرف على المدينة وفن العمارة فيها وفق تخطيطها الحضري، بهدف المشاركة في مسابقة لتصميم كنيسة في المدينة.وبدأ الطلاب وأساتذتهم جولتهم من بلدة بيرزيت لزيارة كنيسة العذراء الحبل بلا دنس – دير اللاتين، حيث استعرض كاهن رعيّة بيرزيت ومحاضر جامعة بيت لحم في علم الآثار الأب الدكتور لويس حزبون أساسيات تصميم الكنيسة، شارحاً لهم ضرورة الانتباه إلى هذه الأساسيات في التصميم لأهميّتها الروحيّة.وأطلع الأب د. حزبون الطلاب على التفاصيل التي تُميّز كُل كنيسة عن الأخرى في التصميم المعماري، فيما طرح الطلاب أسئلة عقبها نقاش غنيّ بالإجابات التي تهمّهم في رسم تصميم كنيسة روابي.وبعد انتهاء جولتهم في الكنيسة، وصل الطلاب إلى مدينة روابي حيث التقوا بمهندسين يعملون في المدينة والذين اصطحبوهم في جولة أطلعوا خلالها على مرافق المدينة المتطوّرة، وتصاميمها المعماريّة التي احتفظت رغم حداثتها بطابعها العربي الفلسطيني، فيما أبدى الطلاب دهشتهم بدقّة التصاميم وتنوّعها مع التزامها بالهيكل التنظيمي للمدينة، كما أجابهم المهندسون على أسئلتهم بأجوبة وافية.وأبدت رئيس قسم الهندسة المعمارية في جامعة القدس د. يارا السيفي إعجابها بأصالة التصاميم الهندسّية التي تضمنّتها المباني والمرافق المتنوعة في مدينة روابي، مؤكدة أنها فخر للهندسة المعمارية الفلسطينية.وشرحت د. السيفي لطلابها فنون العمارة المتنوعة من خلال ما شاهدوه من أبنية ومرافق في مدينة روابي، معتبرة أنه درس حي وتطبيقي يمكنهم التعلم منه، كما أكدت أن هذه المسابقة فرصة للطلاب لخوض المنافسة وتطبيق ما تعلموه عمليًّا على أرض الواقع.وخلال الجولة، التقى الطلاب وأساتذتهم بمؤسس مدينة روابي بشار المصري، والذي رحّب بهم وبمشاركتهم في المسابقة، مشيراً إلى أن مدينة روابي بُنيت بتصاميم هندسيّة لشابات وشبان فلسطينيين، وبسواعد فلسطينيّة، كما أنها وفرت فرص العمل للخريجين والخريجات في مختلف المجالات.وأكد المصري على أن مدينة روابي ستحتفظ بطابعها الفلسطيني لتجمع ما بين أصالة الماضي وحداثة وتطوّر الحاضر، وأن ما شُيّد عليها من مرافق متنوعة ليس إلا البداية حيث أن المخطط الهيكلي لها أكبر وأضخم بكثير مما شاهدوه خلال جولتهم.يُذكر أن من شروط مسابقة تصميم الكنيسة في مدينة روابي: أن يكون التصميم موائما للنمط الشرقي الفلسطيني (الكنيسة الشرقية)، وأن يجمع التصميم الإبداعي بين هوية المكان وفنون العمارة الحديثة، أن تكون جميع مرافق الكنيسة توائم الوصولية لذوي الإعاقة.. إلخ.ويشار إلى أن هذه المشاركة ليست الأولى في مدينة روابي من بين الجامعات الفلسطينيّة، حيث شارك قسم الهندسة المعماريّة في جامعة بيرزيت بمسابقة تصميم لـ "Connect" منصة الرياديين والشركات الناشئة وهي أحد أقسام مجمّع روابي لتكنولوجيا المعلومات حيث عمل عدد من طلاب القسم في روابي لثلاثة أشهر تحت إشراف مهندسين معماريين.