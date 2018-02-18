القائمة تخلو من العرب.. من هم أغنى عشر رجال في العالم؟

رام الله - دنيا الوطن

نشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي قائمة بأغنى 50 شخصاً في العالم، وذلك من خلال الاعتماد على أن لا يقل صافي الأصول عن 19,8 مليار دولار.



وقال الموقع، إن ثروات أغنى سكان العالم زادت بمقدار تريليون دولار أمريكي في 2017، أي بأربعة أضعاف من ربح 2016.أي بزيادة وصلت الى 23% على مؤشر الموقع، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنك) للأنباء.



فبحسب ما جاء في حسابات "Bloomberg Billionaires Index" والتي رصدت قائمة بأسماء أغنى 50 شخصاً في العالم، وتضمنت قائمة أغنى عشر شخصيات كل من:



جيف بيزوس مؤسس شركة "Amazon.com" و الذي إحتل صدارة القائمة بقيمة صافية وصلت الى 121 مليار دولار أمريكي.



ويأتي في المركز الثاني بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت بقيمة صافية وصلت الى 91,1مليار دولار أمريكي، وليحتل صاحب شركة "Berkshire Hathaway" وارن بافت، المرتبة الثالثة بثروة وصلت الى 86,1 مليار دولار.



ويحتل مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ المركز الرابع بثروة صافية وصلت إلى 74 مليار دولار أمريكي، وليحتل أمانسيو أورتيغا صاحب شركة "Inditex" المختصة بالأزياء المرتبة الخامسة بثروة وصلت إلى 71,3 مليار دولار أمريكي.



وسادساً جاء كارلوس سليم صاحب أكبر مشغل لشبكة الهواتف المحمولة في أمريكا الجنوبية"America Movil" بثروة وصلت إلى 66,2 مليار دولار أمريكي.



واحتل المرتبة السابعة برنار أرنو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "LVMH LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" بثروة صافية وصلت الى 64,7 مليار دولار أمريكي.



وجاء ثامناً، لاري إليسون صاحب شركة " Oracle Corp" ثاني أكبر شركة متخصصة في صناعة البرمجيات بعد شركة مايكوسوفت، وبصافي أرباح وصل الى 55,1 مليار دولار أمريكي.



لاري بايج الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" والتي تملك شركة "غوغل" حل في المرتبة التاسعة بصافي أرباح وصل إلى 53,2 مليار دولار أمريكي.



وفي المرتبة العاشرة حل زميل بايج في الشركة ورئيس الشركة سيرغي برين بصافي أرباح وصل الى 51,9 مليار دولار أمريكي.



هذا وخلت قائمة الخمسين الأغنى في العالم من تواجد أي شخصية عربية بحسب بيانات الموقع.