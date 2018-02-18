(جامعة فلسطين) يَدٌ بيضاء للخير تَمتد لتنظيف مستشفيات شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنفي خطوة تعكس نخوة الشعب الفلسطيني ورقي شبابه، ومن باب المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعنا الفلسطيني ومؤسساته، بادرت جامعة فلسطين فرع الشمال بتنظيم الحملة التطوعية الأولى لها خلال الفصل الدراسي الثاني 2017/2018م بتنظيف مستشفيات شمال غزة (مستشفى كمال عدوان ومستشفى بيت حانون) بعد إضراب شركات النظافة عن عملهم بشكلٍ كامل، مما أدى لوقف العمل في بعض الأقسام، حيث عملت الحملة على تنظيف أقسام المستشفى.وتمت الحملة بمشاركة كل من: الدكتور نادر أبو شرخ مدير جامعة فلسطين فرع الشمال، والأستاذ إسماعيل كحيل مدير الشؤون الإدارية، والأستاذ إسلام الساعاتي المحاضر بكلية التربية ومسؤول لجنة الامتحانات، والأستاذ محمد عفانة مدير شؤون الطلاب، والعديد من المحاضرين غير المتفرغين، وبمشاركة مجموعة طلابية من مختلف التخصصات.وبدوره، شكر أبو شرخ إدارة المستشفيات على حسن الاستقبال والتعاون، موضحاً أن هذه الحملة من قبل الجامعة، تأتي للتخفيف من الأوضاع الصعبة التي تعيشها مستشفيات قطاع غزة، عقب إضراب عمال النظافة، الذي أثر سلباً على سير العمل، والتي حتماً ستسبب أضراراً صحية كبيرة، ومشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية لفرع الجامعة، وضمن فلسفة الجامعة، التي تهدف إلى تخريج الطالب الذي يحمل هم مجتمعه ووطنه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الحملة هي جزء من عدة حملات، سيتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختلفة.حيث كان في استقبال الحملة في تجمع كمال عدوان، الدكتور أحمد الكحلوت مدير المجمع، الذي شكر بدوره جامعة فلسطين على استجابتها للنداء الإنساني، الذي يبرهن عمق الانتماء للجامعة، لا سيما وأن جامعة فلسطين، قد أصبح لها بصمة واضحة في المجتمع الفلسطيني على المستوى التعليمي والاجتماعي في مختلف المجالات، ثم الانتقال لمستشفى بيت حانون، حيث كان في استقبال الحملة الدكتور جميل على مدير المستشفى، الذي عبر عن سعادته لاستجابة مؤسسات المجتمع المدني، وتحديداً جامعة فلسطين لنداء المستشفيات الذي لا يمكن إغفاله أو إهماله، متوجهاً بالشكر لإدارة الجامعة وطلابها على هذه اللفتة الكريمة، التي تؤكد على عمق الانتماء الفلسطيني، وتؤكد أصالة وعراقة أبناء هذا الشعب العظيم وهذا ليس بالشيء الجديد على جامعة فلسطين فرع الشمال التي قدمت العديد من المبادرات والإسهامات في خدمة المجتمع في شمال غزة.