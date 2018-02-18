جوال تفاجئ مشتركيها بحملة الـ "ثلاثين سيارة"

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" أول مشغل 3G فلسطيني الحملة الاضخم لكافة مشتركيها في الضفة الغربية وقطاع غزة تشمل السحب على ثلاثين سيارة فاخرة، وذلك في إطار الحملات التشجيعية لمشتركيها وتقديراً لهم على ثقتهم وانضمامهم لعائلتها الكبيرة.



بحيث يحصل جميع مشتركي جوال على فرص لدخول السحب على 30 سيارة فاخرة من ضمن الانواع” ,BMW X 5 Mercedes GLC FORD Edge NISSAN JUKE "Volkswagen Golf PEUGEOT 208



وتأتي الحملة احتفاءا من جوال بعد اطلاقها لخدمات الجيل الثالث وتنفيذا لوعدها لمشتركيها باطلاق افضل العروض والخدمات والحملات .



من جهته، قال عبد المجيد ملحم – مدير عام شركة جوال "انطلاقاً من تقديرنا المستمر لمشتركينا الاعزاء فنحن مستمرون بإطلاق حملات متنوعة وجوائز تشجيعية، وذلك في اطار تعزيز علاقتنا المميزة مع مشتركينا،وسنبقى على تواصلٍ مستمر لتحقيق المزيد من الرضا لكافة المشتركين".



وعبر ملحم عن عظيم امتنانه لمشتركي جوال ، لثقتهم الكبيرة التي يولونها للشركة وخدماتها والتي كان اخرها الاقبال غير المسبوق على الاشتراك بخدمات الجيل الثالث من الشبكة الاوسع والاكثر تطورا وانتشارا شبكة جوال .



واكد ملحم أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة في هذا العام، وأن جوال ستستمر دوما في مفاجأة مشتركيها، وبث السعادة والفرح في نفوسهم. وأكد على إستمرار الشركة في نضالها اليومي للحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق خدمات الجيل الثالث في قطاع غزة. ومحاربة الوجود غير القانوني للشركات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، مشددا على أن الشركة تسعى دائما لمد جسور الثقة مع زبائنها الكرام، وتحرص على مواكبتهم بكل ما هو جديد، من خلال استحداث برامج وتطبيقات توفر عليهم الوقت والجهد في البحث عن المعلومة والتواصل مع الآخرين.



وتقوم الحملة الجديدة على منح كافة مشتركي جوال العديد من الفرص للدخول بالسحب على أحدث وأفخم السيارات. بحيث يكون الاشتراك بالحملة بشكل تلقائي لكل مشترك يقوم بالاشتراك باحدى حزم الانترنت او تعبئة رصيد بقيمة 10 شيكل او اكثر لمشتركي الدفع المسبق وبخصوص مشتركي الفاتورة والمكس يتم منحهم فرص تلقائية للدخول بالسحب بناءا على تكلفة البرنامج الشهرية.