لأول مرة.. قوات سوريا الديمقراطية تنفذ عملية عسكرية في تركيا

لأول مرة.. قوات سوريا الديمقراطية تنفذ عملية عسكرية في تركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها استهدفت مراكز عسكرية داخل الأراضي التركية، وذلك رداً على العملية التي تقودها أنقرة منذ نحو شهر ضد منطقة عفرين بشمال سوريا.

وأوضح بيان لقوات سوريا الديمقراطية: "نفذت قواتنا عملية استهداف نوعية ضد مركز تجمع لجنود أتراك ومسلحي جبهة النصرة وتنظيم الدولة، وغرفة عملياتها المباشرة، في مركز ناحية قرة خانة التابعة لولاية هاتاي التركية".

ويتهم الأكراد الفصائل السورية التي تقاتل إلى جانب أنقرة بالانتماء إلى تنظيم أو جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليا) المرتبطة بالقاعدة، فيما لم توضح قوات سوريا الديمقراطية أي تفاصيل بشأن العملية أو توقيتها.

وهذه المرة الأولى، التي تعلن فيها قوات سوريا الديمقراطية، فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، استهداف الأراضي التركية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي تركي على الحادثة.

وأوردت وسائل اعلام تركية، السبت، أن جنديين وخمسة مقاتلين سوريين أصيبوا من جراء قذيفة هاون استهدفت مركزاً لشرطة الحدود في منطقة قره خان في محافظة هاتاي.

وتشن القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ 20 يناير هجوما في منطقة عفرين، تقول إنه يستهدف مقاتلي الوحدات الكردية.

وتتلقى قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية دعما أميركيا في مواجهة تنظيم الدولة في شرق البلاد، لكن واشنطن لا تقدم لها أي دعم في عفرين.

وتتواصل الاشتباكات على محاور عدة عند أطراف منطقة عفرين، حيث تمكنت القوات التركية والفصائل الموالية لها من السيطرة حتى الآن على 27 قرية وبلدة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد مقتل نحو 95 مدنيا من جراء الهجوم التركي، فيما تنفي أنقرة استهداف المدنيين في عمليتها التي تقول إنها موجهة ضد المواقع العسكرية للمقاتلين الاكراد.

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