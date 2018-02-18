ترامب: روسيا نجحت في خلق الفوضى بالمجتمع الأمريكي

ترامب: روسيا نجحت في خلق الفوضى بالمجتمع الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا كان هدف روسيا يكمن في خلق التنافر والفوضى في المجتمع الأمريكي، فقد نجحت في ذلك بفضل التحقيقات والمداولات الكثيرة في الكونغرس.

وأضاف ترامب، في تغريدة له على تويتر: "إنهم في موسكو يضحكون حتى الغثيان، يا أمريكا، كوني أكثر ذكاء"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأشار ترامب، إلى أن مزاعم تواطؤ حملته الانتخابية مع موسكو ليست إلا ضربا من الخيال، مشدداً على أنه لم ينكر أبدا إمكانية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وقال: "لم أقل أبدا إن روسيا لم تتدخل في الانتخابات، بل قلت: قد يكون التدخل من جانب روسيا أو الصين أو أي دولة أو مجموعة أخرى أو من جانب عبقري معين وزنه 400 رطل يرقد في السرير ويلعب بالكمبيوتر".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "الكذبة تكمن في الزعم بأن حملة ترامب كانت على تواطؤ مع روسيا هذا لم يحدث بتاتاً".

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