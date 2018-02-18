مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار على كنيسة جنوب روسيا

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة تاس الروسية، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرين في إطلاق نار على أشخاص كانوا يغادرون قداسا بكنيسة في بلدة كيزليار جنوبي روسيا.



وأوضحت الوكالة أنه جرى إطلاق النار على حشد من الناس كانوا يحتفلون بعيد "الماسلينتسا" بجمهورية داغستان الروسية.



وأضافت أن قوات الشرطة قتلت منفذ الهجوم، فيما أشارت إلى ثلاثة من رجال الأمن أصيبوا بجروح في إطلاق النار.



وأكدت الشرطة أن الهجوم نفذه شخصان هما رجل وزوجته، وأن الزوجة فرت لاحقا قبل بدء زوجها إطلاق النار على الحشد، إلا أنه جرى اعتقالها لاحقا.