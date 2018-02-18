مجدلاني: اتفاق باريس الاقتصادي لم يَعُد مقبولاً وينبغي التخلص منه

مجدلاني: اتفاق باريس الاقتصادي لم يَعُد مقبولاً وينبغي التخلص منه
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن العائدات الضريبية بمثابة أموال فلسطينية، وليست تبرعات إسرائيلية، محذراً من أن أي اقتطاعات منها، ستؤدي إلى توتير الأوضاع، وتعقيد الأمور أكثر مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مجدلاني، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه من الضروري إعادة النظر في آلية جمع العائدات في إطار الدراسة التي تجريها لجنة حكومية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته لم يعد مقبولاً، وينبغي التخلص منه.

وأعرب مجدلاني، عن أمله في أن تنجز اللجنة الحكومية وضع آليات فك الارتباط  مع إسرائيل في القريب العاجل.

من جهة ثانية، وصف مجدلاني الخطاب المرتقب للرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل بالمفصلي، لافتاً إلى أن خطاب الرئيس، سيؤكد على الثوابت الوطنية، وتمسك القيادة بخيار السلام وفق مسار مختلف عما سابق، بعيداً عن الاحتكار الأمريكي المنفرد والمنحاز.

وأضاف: أن الرئيس سيطلب في خطابه تبني الدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة كافة الأطراف، ينتج عنه آلية دولية لرعاية عملية سياسية بسقف زمني محدد، بدءاً من إنهاء الاحتلال وصولاً لإقامة الدولة بعاصمتها القدس.

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