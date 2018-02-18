ظريف: سقوط الطائرة الإسرائيلية حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إسقاط الطائرة الإسرائيلية أثناء قصف الأراضي السورية السبت الماضي، حطم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.



واتهم ظريف، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الأحد، إسرائيل باعتماد العدوان سياسة تنتهجها تجاه دول الجوار، مشيراً إلى عملياتها الانتقامية ضد جيرانها وتدخلها اليومي في سوريا ولبنان.



واعتبر أن "هذا الخطاب كله كان عبارة عن محاولة للتهرب من جوهر الموضوع"، مضيفاً: "ما شهدته الأيام القليلة الماضية، هو تحطم زعم "البلد الذي لا يقهر"، في إشارة إلى إسقاط المقاتلة الإسرائيلية فوق الجولان في العاشر من شباط/فبراير.



وأضاف أن المطلوب لمنطقة الشرق الأوسط، هو نظام أمن جماعي، لا محاولات فرض هيمنة طرف واحد أيا كان.



وذكر ظريف أن بعض الدول، دعمت التنظيمات المتطرفة في سوريا، التي تحوّلت إلى أنقاض تحت غطاء محاربة المنظمات التي دعمتها ومولتها.