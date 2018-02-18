الجبير: إيران وفرت ملاذ آمن لابن لادن وتسعى لزعزعة استقرار المنطقة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، إن إيران وفرت كذلك ملاذا آمنا لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل، مشيراً إلى أن مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979.



وقال الجبير، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إيران اقترفت الكثير من الأعمال المسلحة في مناطق عدة بالعالم، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأضاف: "إيران زعزعة استقرار دول مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان"، وأن مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979، مشدداً على ضرورة "تغيير السياسات الحالية للنظام الإيراني".