فيديو: الرجوب: مصر شريكة بفصل دحلان ولا يليق بها تبنيه

فيديو: الرجوب: مصر شريكة بفصل دحلان ولا يليق بها تبنيه
اللواء جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، أن مصر وعبر المعلومات التي وفرتها عن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، تعتبر شريكة في فصله من حركة فتح، مشدداً على أنه "لا يليق بمصر تبنيه".

وأوضح الرجوب، في مقابلة مع (BBC)، أن مصر تعرف أسباب فصل دحلان من الحركة، متابعاً: "مش كثير شرف لمصر تبني شخص ضد قيادته وشعبه، وهو غير بديل لمنظمة التحرير، وهذه سابقة مش صحيحة".

وأضاف الرجوب، أنه لا يوجد غطاء عربي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدداً على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قدما تطمينات حول ما عُرف ب‍"صفقة القرن" لحل النزاع العربي الإسرائيلي لن تمرر ما لم تضمن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ونفى الرجوب، التقارير الصحفية التي تحدثت عن وساطة سعودية لتمرير الصفقة التي تكون فيها مدينة أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلاً من القدس، مشدداً إلى عدم التطرق إلى ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أو ولي عهده.

فيديو: جانب من لقاء اللواء جبريل الرجوب
 

فيديو: جبريل الرجوب يتحدث عن حركة حماس
 

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